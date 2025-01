Grand Prix d’Amerique 2025, Idao de Tillard rispetta il pronostico e centra il bis!

La doppietta tanto attesa è arrivata: Idao de Tillard, campione in carica e favorito numero 1 della vigilia, vince anche l’edizione numero 104 del Grand Prix d’Amerique, con uno schema di gara simile rispetto al trionfo del 2024, imponendosi ancora di forza. Mai in corsa per le posizioni di testa i cavalli italiani: Ampia Mede SM chiude nelle retrovie, mentre Dimitri Ferm rompe.

Nella prima parte di gara prende la testa Hussard du Landret, davanti a Justin Bold ed Hooker Berry, ma ai 1000 metri dall’arrivo passa al comando Keep Going, dopo una lunga battaglia con Hussard du Landret. Ai 300 dal traguardo i favoriti escono allo scoperto ed è Idao de Tillard a portarsi al comando, resistendo poi al tentativo, vano, di rimonta di Just Love You, secondo, e Go On Boy, terzo.

Il cavallo guidato da Clément Duvaldestin (come lo scorso anno) riesce dunque nell’impresa di conquistare il Grand Prix d’Amérique per il secondo anno consecutivo: vinta la scommessa di correre senza ferri, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Idao de Tillard diventa così il sesto cavallo a realizzare la doppietta nel 21° secolo: gli altri, dal più recente, sono stati Face Time Bourbon, Bold Eagle, Ready Cash, Offshore Dream e Varenne.

Il titolo più prestigioso del trotto mondiale, assegnato sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome, quello di Sulky World Champion, resta di proprietà di Idao de Tillard, che prende la testa nell’ultima curva e vince di forza con il crono di 3’11″8, per 1’11″1 al km, a 0″3 dal record della corsa, portando nuovamente a casa il premio di 450mila euro destinato al vincitore.

Alle spalle del cavallo guidato da Clément Duvaldestin si piazza Just Love You, condotto da Alexandre Abrivard, secondo, che guadagna 250mila euro, mentre la terza piazza va a Go On Boy, guidato da Romain Derieux, che porta a casa 140mila euro. Quarta piazza per Josh Power (80mila euro), quinta posizione per Hussard du Landret (50mila euro). Nelle retrovie Ampia Mede SM, mai nel vivo della corsa, mentre rompe Dimitri Ferm.