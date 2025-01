Federico Pellegrino fiducioso: “Sono stato competitivo, era importante in vista della sprint olimpica”

Federico Pellegrino è stato uno dei grandi protagonisti della sprint odierna in tecnica classica della Val di Fiemme, valevole come quinta tappa del Tour de Ski 2025 di sci di fondo. Il valdostano, dopo aver firmato il decimo tempo in qualificazione, ha superato i quarti e le semifinali per poi doversi accontentare in finale di un amaro 4° posto.

“Ho fatto una buona qualifica, poi un po’ di fortuna nei quarti ma abbiamo menato alla grande. In semifinale ho giocato un po’ d’astuzia, visto che nella prima erano andati lenti. Ho provato a giocare le mie carte in finale: sapevo che in discesa mi avrebbero passato e ho provato ad allungare in salita“, dichiara la stella del fondo azzurro a fine giornata.

“Abbiamo visto un Federico Pellegrino competitivo ed è stato divertente. Era importante oggi raccogliere quanti più spunti possibile in vista dei Giochi Olimpici dell’anno prossimo: si gareggerà a febbraio e la neve sarà diversa, vedremo se questo porterà cambiamenti in meglio o in peggio“, il commento di Pellegrino ai microfoni della FISI dopo la gara di oggi.

Ricordiamo che la sprint dei prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si disputerà proprio in tecnica classica e sulla pista della Val di Fiemme che ha ospitato la competizione odierna. L’Italia ha trovato anche qualche altro spunto positivo, come il passaggio in semifinale di Michael Hellweger e Simone Daprà al maschile e di Nicole Monsorno e Caterina Ganz tra le donne.