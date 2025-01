Federico Pellegrino si ferma ai piedi del podio nella sprint del Tour de Ski in Val di Fiemme

In Val di Fiemme è andata in scena la quinta tappa del Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025: nella sprint maschile in tecnica classica Federico Pellegrino si classifica quarto nella finale vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo.

In finale il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, leader del Tour de Ski, vince con il tempo di 2’35″45, andando a precedere il connazionale Even Northug, secondo a 0″32, mentre lo svedese Marcus Grate è terzo a 0″64, davanti a Federico Pellegrino, il quale resta ai piedi del podio con un ritardo di 1″43.

In semifinale Federico Pellegrino chiude al quarto posto nella seconda serie, ma il suo crono è il secondo ed ultimo utile per il ripescaggio in finale. Escono di scena, invece, Michael Helleweger, sesto nella prima batteria ed undicesimo assoluto, e Simone Daprà, sesto nella seconda e dodicesimo complessivo.

Nei quarti di finale avanzano tre dei sette azzurri che al mattino avevano superato le qualificazioni: Federico Pellegrino vince la quarta batteria, passando il turno assieme a Simone Daprà, secondo a 0″07, mentre Michael Hellweger, quarto nella quinta serie, centra il secondo ed ultimo crono utile per il ripescaggio.

Vengono eliminati, invece, Giacomo Gabrielli, terzo nella seconda serie e 14° assoluto, Elia Barp, terzo nella prima batteria ed al 16° posto complessivo, il quale precede Martino Carollo, quarto nella stessa serie e 19° assoluto, e Giovanni Ticcò, quinto nella terza batteria, che si piazza al 24° posto finale.