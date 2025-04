Ambesi: “Sinner veniva denigrato quando aveva 20 anni. Ora sta succedendo con Musetti”

Massimiliano Ambesi si è soffermato su un Jannik Sinner e il confronto tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “C’è la leggenda metropolitana che i sorteggi vengano truccati e i tabelloni studiati per far rimanere Sinner n.1 al mondo: veramente siamo oltre il concetto di follia. Va detto che il tabellone nella parte alta offre una opportunità e bisogna approfittarne, perché i treni non passano tutti gli anni”

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito, parlando di come il fuoriclasse altoatesino venisse considerato nel recente passato e facendo un parallelo con il toscano: “Su Sinner sentivo prese di posizione fuori dalle righe su un ragazzo che aveva poco più di 20 anni, talvolta veniva proprio denigrato. Questo mi pare che in parte stia succedendo anche con Musetti. Credo faccia parte del modo di raccontare lo sport in Italia: non sto dicendo che sia giusto“.

L’esperto di tennis ha poi analizzato anche la situazione di altri tennisti sulla terra rossa di Parigi: “Fils ha aggiunto tanto rispetto a un anno fa, soprattutto in termini di continuità. Questo in top10 ci entra nella porta principale a breve. Al momento è chiaramente una categoria sopra Cobolli, soprattutto fisicamente. Alcaraz dà 6-0, 6-1 a Cerundolo, che non è Tabilo. Ha un tabellone non così ostico, ma può trovare ai quarti Rublev, con cui perse a Madrid nel 2024. Per me il tabellone è sbilanciato tra parte alta e bassa“.