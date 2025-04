Cosa si é fatto Berrettini contro Musetti? L’intervento del fisioterapista e la rassicurazione

Avrebbe voluto un esito diverso Matteo Berrettini dalla sfida tutta tricolore degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo contro Lorenzo Musetti. Il tennista romano si è arreso al toscano sullo score di 6-3 6-3 e non è riuscito a replicare la prestazione di grande livello di due giorni fa contro Alexander Zverev.

Una partita che, per quanto visto quest’oggi, è rimasta nelle gambe e nella testa del romano. Inoltre, a colpire l’attenzione degli appassionati è stato quando Matteo, sotto nello score 6-3 4-3 (break di vantaggio per Musetti), ha chiamato il Medical Time Out per farsi controllare il piede destro.

Piede già fasciato all’altezza della pianta, con il romano che ha mostrato chiari segnali di sofferenza e facendo ancor più fatica negli spostamenti laterali in quel che rimaneva del match. Si è pensato a un infortunio che potesse in qualche modo compromettere la continuazione del percorso nella stagione sulla terra, ma da questo punto di vista Berrettini ha rassicurato.

“No non do la colpa al piede se ho perso. Ero lento di testa e poco acceso. Purtroppo è successo anche se mi sarebbe piaciuto riuscire a cambiare l’attivazione mentale ma non sono riuscito. Si vede che non ho preparato bene la partita di testa e non mi è salita la giusta adrenalina. Una volta lì non sono riuscito a svoltare e quindi sembrava che io servissi piano, che la mia palla non facesse male. Ma il fatto è che l’avversario oggi è stato molto bravo e solido. Credo che la strada giusta sia perdonarmi e cercare di trovare il buono che c’è stato in questo torneo e negli ultimi mesi. La stagione su terra è appena iniziata e anche se mi dispiace ovviamente per oggi, la cosa importante è che non mi sono fatto male. Le prossimo settimane sarò in campo“, le sue parole in conferenza stampa.