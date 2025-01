Dakar 2025, Loeb contro la FIA dopo il ritiro: “Decisione non adatta alla nostra disciplina”

Alla fine c’è la resa. Sèbastien Loeb si è ufficialmente ritirato dalla Dakar 2025 dopo essersi ribaltato in occasione dello stage 3 in un incidente che ha danneggiato la barra di sicurezza della sua auto. La decisione è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, dopo che la Dacia aveva pensato di presentare appello all’imposizione della FIA che, di fatto, ha costretto il francese ad alzare bandiera bianca.

Stando al pilota del team rumeno, il ribaltamento è avvenuto a causa di una cattiva compressione e non per un’eccessiva spinta così come rilevato dai Commissari di gara. Visibilmente amareggiato, il transalpino si è lasciato andare ad una serie di espressioni molto severe nei confronti della Federazione Internazionale, subito rimbalzate su tutti i media specializzati.

“La linea che hanno tracciato qui non sembra adatta alla nostra disciplina – ha spiegato Loeb – Corriamo in alcuni degli ambienti più difficili del pianeta. Ovviamente, la sicurezza è molto importante, ma le prove del nostro team hanno dimostrato che la gabbia di sicurezza era ancora solida. Anche visivamente, era chiaro che la sicurezza non era compromessa“.

Loeb ha quindi proseguito: “È davvero frustrante tornare a Jeddah invece di essere in macchina a combattere. Soprattutto quando si vede quello che è successo oggi, c’era ancora molto da lottare. Con un’ora e un quarto di ritardo dai leader, non c’era ancora nulla di perso. Sono sicuro che saremmo partiti molto indietro, ma c’erano delle opportunità da cogliere, purtroppo è così“.