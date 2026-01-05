Dakar 2026: Gert Hunzik vince la seconda tappa nei camion, Van Den Brink in testa alla generale

Salta il banco nei camion in occasione del secondo stage valido per la Dakar 2026. Non senza sorprese, Gert Hunzik è arrivato per primo al traguardo del percorso contraddistinto da 400 km di speciale con partenza da Yanbu ed arrivo in quel di Alula, lasciandosi alle spalle i principali contender per la classifica generale.

Nello specifico l’olandese in forza al team Kuipers Jongbloed Hybrid ( ecoadiuvato dal duo Kupper-Kress) dopo una partenza che lo ha visto gravitare in sesta posizione ha cominciato ad aumentare i giri a partire dal km 102, dove è salito al terzo posto per poi passare al secondo nel passaggio 199 fino a prendere il comando delle operazioni al km 360.

Si è dovuto accontentare solo della seconda moneta Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, in cabina con Fiuza e Van Grol), attardato di 0:42 precedendo Martin Macik (MM Technology, con Tomasek e Svanda), terzo a +1:19. Leggermente più indietro invece Mitchel Van Den Brink, oggi quarto con un ritardo di 3:21.

Lontano anche Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT, con Kripal e Stross), vincitore del primo stage ed oggi quinto con un ritardo consistente di 12:50. In virtù di quanto successo Van Den Brink si è preso provvisoriamente la vetta della classifica generale con 8:29.58 seguito da Zala, secondo a 3:06, e Macik, terzo a 3:30. Loprais scivola così al quarto posto con 7:52. Domani si svolgerà il terzo stage da Alula ad Alula (special di 422 km).