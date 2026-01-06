Rally
Dakar 2026: Van Den Brink vince nei camion e allunga in classifica generale. Loprais beffato nella terza tappa
Quasi all’ultimo respiro. Mitchel Van Den Brink si è imposto in occasione della terza tappa valida per la categoria camion alla Dakar 2026, mantenendo così il controllo della classifica generale. Prova pregevole per l’olandese, arrivato per primo dopo una special di 421 km con partenza ed arrivo in quel di Alula.
Nello specifico il neerlandese – arruolato tra le fila dell’Eurol Rallysport ed in cabina con i colleghi Van Heun e Van Den Poel – ha trovato lo sprint decisivo negli ultimi km, dopo aver gravitato tra il terzo ed il quarto posto per la maggior parte della corsa.
Beffato quindi Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy), abile a prendere il comando delle operazioni al passaggio 167 per poi cedere il passo al rivale con uno scarto di +1:02. Si conferma in buono spolvero anche l’altro olandese Richard De Groot (Firemen Rally Team, con Vam Rooij e Hulsebosch), terzo con un ritardo di +3:35 davanti a Martin Macik (MM Technology, con Tomasek e Svanda), quarto a +4:51.
Quanto successo ha permesso a Van Den Brink di allungare in classifica generale. Dopo tre stage infatti il pilota ha segnato 13:22.57 raccogliendo 8:21 di vantaggio rispetto al primo inseguitore, ovvero Macik. Non lontano Loprais, terzo a +8:54. Più lontano De Groot, quarto a +25:14. Domani, mercoledì 7 settembre, comincerà la super tappa di Alula, primo snodo importante della maratona del deserto.