Dakar 2025: Macik vince il quarto stage tra i camion e allunga in classifica. Loprais perde terreno

Arriva ancora una vittoria per Martin Macik nella categoria camion alla Dakar 2025. Il pilota ceco, coadiuvato dal duo Tomasek-Svanda a bordo del suo mezzo MM Technology, si è imposto con personalità nel quarto stage della rassegna, contrassegnato da un percorso di 415 km da Al Henakiyah ad Alula, trionfando al termine di una battaglia viva e divertentissima.

Il vincitore dell’edizione 2024 ha subito l’avanzata di van de Brink (con Torrallardona-van De Pol, Eurol Rally Sport) nei primi chilometri, per poi prendere il comando delle operazioni al rilevamento 65, dove ha mantenuto la testa fino al passaggio 151, quando ad andare davanti è stato il compagno di scuderia Kees Koolen (con De Graff e Kozlovwsky, MM Technology).

La leadership dell’olandese è durata fino al km 289, dove la faccenda si è ristretta ad un vis-a-vìs tra van de Brik e Macik, risolta con la vittoria di quest’ultimo con il tempo totale di 5:02.46, +3:38 in più rispetto al diretto avversario. Koolen si è invece accontentato del gradino più basso in +7:45.

Indietro gli altri due principali protagonisti della competizione. Stiamo parlando di Vaidotas Zala (con Fiuza e van Grol, Skuba Team de Rooy FPT) , quarto con un gap di +21:54, e soprattutto di Ales Loprais (con Kripald e Rodewald, Instrade Loprais Team De Rooy FPT) oggi autore di una battuta d’arresto con cui ha perso parecchio terreno rispetto a Macik.

In virtù del risultato odierno Macik ha allungato non di poco il suo vantaggio nella classifica generale, come dimostra il tempo di 26:08:56 e lo scarto di ben +44:21 rispetto all’appena citato Loprais. Seguono Zala (+56:17) e van den Brink (+1:16:56). Domani il quinto stage con un percorso di 428 km complessivi da Alulula ad Hail.