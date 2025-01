Dakar 2025, Yazeed Al Rajhi si aggiudica la quarta tappa tra le auto, Lategan sempre al comando della generale, affonda Al-Attiyah

Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) è il vincitore della quarta tappa della Dakar 2025 tra le auto: il saudita era già stato protagonista nei giorni scorsi, in particolare con il secondo posto nella tappa da 48 ore, ma oggi ha dominato questa frazione marathon (senza assistenza) dall’inizio alla fine, rimanendo sempre al comando e tagliando per primo il traguardo di Al-Lula con il tempo di 4:26:40.

In seconda posizione arriva il sudafricano Henk Lategan (Toyota) che limita decisamente i danni e arriva a un ritardo di 4’51”: un piazzamento che così gli consente di rimanere in testa alla classifica generale con un vantaggio di 6’54” proprio nei confronti di Al Rajhi che oggi gli ha recuperato qualcosa.

In terza posizione c’è l’ottimo argentino Juan Cruz Yacopini, arrivato al traguardo con un gap di 10’45” nei confronti di Al Rajhi. Una bella progressione nel finale della tappa per lui per anticipare il ceco Martin Prokop che invece ha colto la quarta posizione.

E’ stata una giornata difficile per alcuni dei big di questa Dakar: in affanno lo svedese Mattias Ekstrom che alla fine ha colto l’ottava posizione a 16’57” dalla vetta ed è riuscito a mantenersi in terza posizione nella generale, mentre è naufragato il qatariota Nasser Al-Attiyah che è giunto con un ritardo di 33’27” a causa di un cambio gomma che gli ha fatto perdere tanto terreno.