Daniel Sanders vince anche la quarta tappa della Dakar tra le moto e scappa via nella generale

Daniel Sanders sfrutta nel migliore dei modi la buona posizione di partenza odierna (dopo il 17° posto di ieri) e firma il miglior tempo assoluto tra le moto nella quarta prova speciale della Dakar 2025, in programma da Al Henakiyah ad Al Ula. Considerando anche il prologo inaugurale di Bisha, si tratta del quarto successo di tappa (su cinque prove disputate) per l’australiano della KTM in questa 47ma edizione del rally raid più importante al mondo.

Sanders ha completato i 415 km competitivi di oggi, su un terreno prevalentemente di origine vulcanica nella parte occidentale dell’Arabia Saudita, con il crono di 5h10:33 superando in extremis la Honda dello spagnolo Tosha Schareina (che potrebbe aver rallentato appositamente nel finale per non aprire la strada domani) per soli 15″ al traguardo della speciale.

Podio di giornata completato in terza posizione dalla Hero del cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo, che ha pagato un gap di 7’49” dalla vetta, precedendo la Honda del francese Adrien Van Beveren (quarto a 8’08”) e la Sherco del portoghese Rui Gonçalves (quinto a 8’55”). Distacchi ancor più pesanti per gli altri big in lotta per le posizioni di vertice in classifica generale, sempre più lontani dal leader Sanders.

Il trentenne australiano guida dopo quattro tappe con un margine di 13’26” su Schareina, 26’10” sul botswano Ross Branch (Hero), 27’01” sullo statunitense Skyler Howes (Honda), 29’13” sull’americano campione in carica Ricky Brabec (Honda) e 29’26” su Van Beveren.