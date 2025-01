Conegliano-Developres Resovia oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 22 gennaio (ore 20.30) si gioca Conegliano-Developres Resovia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo chiuderanno la fase a gironi di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, fronteggiando la quotata compagine polacca nello scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica nella Pool A.

Le Pantere svettano a quota 5 vittorie (15 punti) davanti alle rivali di giornata (4 successi, 12 punti), per conquistare matematicamente il primo posto in graduatoria dovranno vincere la partita oppure perdere per 3-1 con massimo 11 punti di scarto complessivo. Soltanto le vincitrici dei cinque raggruppamenti si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno disputare i playoff per proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale.

Conegliano, che in stagione ha vinto tutte le partite disputate e che sembra davvero imbattibile, si affiderà in particolar modo alla sua bomber Isabelle Haak e alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, guidate dalla regista Joanna Wolosz. Riflettori puntati anche sulle centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, oltre che sul libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete spiccano Sabrina De Jesus Machado, Agnieszka Korneluk e Monika Fedusio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Developres Resovia, match valido per la Champions League 2024-2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 258; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-DEVELOPRES RESOVIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 22 gennaio

Ore 20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Resovia – Diretta tv su Sky Sport 258

PROGRAMMA CONEGLIANO-DEVELOPRES RESOVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 258 (canale 258), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.