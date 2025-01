Con il superG si apre il fine settimana di Kitzbuehel. Odermatt vuole iniziare con il piede giusto

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sull’attesissimo fine settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Siamo pronti per vivere la prima prova veloce sulla mitologica “Streif” la pista più famosa del mondo che si snoda sull’Hahnenkamm.

Il piatto forte del weekend sarà rappresentato, ovviamente, dalla discesa di domani, ma nella giornata odierna si inizierà a fare sul serio con il superG. La gara prenderà il via alle ore 11.30 e metterà subito sul piatto 100 punti decisamente pesanti, sia per quanto riguarda la rincorsa alla Sfera di Cristallo, sia per pensando alla Coppa di specialità.

Il grande favorito, come spesso capita, sarà Marco Odermatt che, tuttavia, è ancora a caccia del primo successo in carriera sulla Streif dopo avere totalizzato già 4 podi tra discesa (3) e superG (1). Il fuoriclasse svizzero, sta attraversando una stagione non “da Odermatt”, con qualche errore di troppo. Il fine settimana di Kitzbuehel potrebbe essere proprio quello giusto per cambiare marcia ed andare a chiudere i conti.

Chi potrebbe mettersi tra Odermatt e il successo? I rivali non mancheranno. Dall’emergente norvegese Fredrik Moeller ai padroni di casa austriaci (seppure privi del numero 1 Vincent Kriechmayr), senza dimenticare la pattuglia italiana. Mattia Casse è il migliore azzurro fino a questo momento in superG, mentre Dominik Paris, che ha dato segnali di ripresa confortanti a Wengen, cercherà di nuovo di essere protagonista laddove ha vinto già 4 volte in totale.