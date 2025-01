Sci alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Kitzbuehel: Paris e Casse osservati speciali

Messe alle spalle le giornate di Wengen, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile volge lo sguardo all’impegno nella tappa iconica di Kitzbuehel, in Austria. Il programma prevede il 24 e il 25 gennaio un superG e una discesa sulla mitica Streif, mentre il 26 ci sarà lo slalom sulla Ganslern.

Il direttore tecnico del settore maschile, Max Carca, ha reso noto l’elenco dei convocati che saranno impegnati nelle prove di velocità e tra i pali stretti. Del gruppo degli uomini-jet faranno parte dieci atleti: Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese.

Paris, rinfrancato dai risultati sulla Lauberhorn, ha voglia di lasciare il segno su una pista che da sempre ama come poche altre, ricordando gli otto podi e le quattro affermazioni (3 in discesa e 1 in superG). Casse, invece, vorrà rifarsi dopo non aver reso come si aspettava sulle nevi svizzere, pensando soprattutto al risultato della discesa.

Per quanto concerne i rapid gates, saranno sei gli azzurri a competere: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi. I citati prenderanno parte anche alla Night Race di Schladming, prevista sulla Planai il 29 gennaio. Il programma di “Kitz” inizierà a partire da domani con la prima prova di discesa, seguita da altri due training di mercoledì e giovedì. Come è accaduto a Wengen, è probabile che il terzo allenamento non si disputi per preservare gli sciatori in vista delle gare ufficiali.