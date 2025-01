Sci alpino, Innerhofer e Schieder in spolvero nella prova di Kitzbuehel. Paris e Casse studiano con Odermatt

Alexis Monney ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero si è distinto sulla mitica Streif, completando la propria prova con il tempo di 1:55.20 e lanciando un primo segnale in vista della gara sul tracciato austriaco. Sceso con il pettorale numero 5, l’elvetico si è distinto soprattutto nella seconda parte della pista e ha preceduto di quindici centesimi il padrone di casa Stefan Babinsky, inseritosi con il numero 18 in seconda posizione.

Prestazione coriacea da parte di Christof Innerhofer, che a 40 anni riesce spesso a mettersi in mostra in prova e che oggi ha saputo chiudere in quarta posizione con un ritardo di 44 centesimi dalla vetta, ad appena quattro centesimi dal canadese Cameron Alexander (terzo). L’azzurro si è distinto con il numero 25, precedendo altri due uomini scesi con pettorale alto, ovvero il tedesco Romed Baumann (quinto a 0.83 con il 22) e il finlandese Elian Lehto (sesto a 0.86 con il 29).

In spolvero anche Florian Schieder, che ha avuto la possibilità di esprimersi su una pista immacolata e ha chiuso in settima posizione con un distacco di 1.04, precedendo il canadese James Crawford (ottavo a 1.07) e l’austriaco Daniel Hemetsberger (nono a 1.15). Sono più attardati i due favoritissimi svizzeri, reduci dal grande fine settimana di Wengen: Franjo Von Allmen è undicesimo a 1.23, un centesimo meglio di Marco Odermatt, leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

Dominik Paris, capace di vincere la discesa di Kitzbuehel per ben tre volte (2013, 2017, 2019) e reduce dal promettente quarto posto di Wengen, non ha spinto e ha chiuso in sedicesima posizione con un distacco di 1.30 da Monney, alla pari con Mattia Casse. I due azzurri hanno preceduto lo sloveno Miha Hrobat (18mo a 1.30) e gli statunitensi Bryce Bennett (19mo a 1.60) e Ryan Cochran-Siegle (20mo a 1.70). Gli altri italiani: Giovanni Franzoni 27mo a 2.09, Nicolò Molteni 43mo a 3.38, Benjamin Jacques Alliod 49mo a 3.87, Marco Abbruzzese e Matteo Franzoso non hanno preso il via.