Calcio femminile: una magia di Serturini regala la vittoria all’Inter in Serie A. Roma battuta

Il big match della quattordicesima giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile va all’Inter. Le nerazzurre hanno infatti espugnato il campo della Roma, vincendo per 1-2 una sfida molto particolare – contrassegnata da agonismo, nervosismo e spettacolo – salendo così in solitaria al secondo posto della classifica con 31 punti, a sette lunghezze dalla capolista Juventus.

L’inizio è divertentissimo: all’11′ le ospiti passano infatti in vantaggio grazie ad un tiro da fuori area di Polli, ottimamente servita da Sertorini dalla sinistra. Un goal non poco discusso dal pubblico del Tre Fontane, a causa di un presunto fallo ad inizio azione proprio da parte della marcatrice che, secondo le padrone di casa, doveva essere sanzionato.

Ma la gioia delle lombarde dura poco. Appena un minuto dopo infatti le capitoline si riaffacciano in avanti, combinando una bella azione scaturita da un passaggio goffo dell’estremo difensore avversario, il quale intercetta Giacinti, facendo capitolare il pallone su Giugliano, bravissima a pulire servendo poi Glionna, anche lei abile ad amministrare la sfera passando poi a Thogersen, il cui tiro si va a posare sulla sinistra di Runarsdottìr.

La partita però cambia radicalmente al ventesimo giro di orologio quando, sugli sviluppi di un contropiede, la Roma rimane in dieci a causa di un’espulsione diretta di Valentina Giacinti provocata da un calcio su Bowen che, a seguito di dopo due placcaggi fisici di Milinkovic, tocca la parte bassa della gamba della centravanti giallorossa provocandone così la reazione. La giocatrice uscirà comunque in barella.

L’Inter comincia la ripresa pressando e attaccando, sfruttando ovviamente la superiorità numerica. La svolta arriva al 54′. Da una rimessa laterale Merlo serve Polli che, stretta tra due rivali, trova il corridoio perfetto per Bugeja. La numero 7 sgroppa sulla fascia laterale destra, realizzando un cross chirurgico che taglia tutta l’area di rigore fino a trovare il destro su acrobazia dell’ex di giornata Serturini: è lei a timbrare l’1-2 in una delle reti più belle di questo Campionato. In gestione l’Inter non sbaglia, amministra fino al triplice fischio e strappa così tre punti pesantissimi. Ora testa alla Coppa Italia.

SERIE A CALCIO FEMMINILE 2024-2025: LA CLASSIFICA AGGIORNATA