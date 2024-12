Calendario calcio femminile 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il calcio femminile si proporrà con non pochi eventi da seguire l’anno venturo. In chiave Italia, ovviamente, la Serie A terrà banco con la prima fase che terminerà l’8 febbraio e la seconda fase, suddivisa nelle due Poule Scudetto e Salvezza che ancora deve essere definita. La Juventus, attualmente in testa al campionato, vorrà mantenere fino in fondo il primato.

Per quanto concerne gli impegni della Nazionale italiana allenata da Andrea Soncin, bisognerà affrontare da febbraio l’impegno della Nations League. Le azzurre cercheranno di replicare quanto fatto nella prima edizione, cioè confermarsi nella Lega A e magari provare anche giocarsi qualcosa di ancor più ambizioni nelle fasi finali.

A proposito di questo, la compagine tricolore sarà impegnata anche nella fase finale degli Europei 2025 in Svizzera e si vorrà far bene per dar seguito alle ottime prove offerte nel corso delle qualificazioni e nelle amichevoli, con le azzurre capaci di battere la Germania in terra tedesca. L’obiettivo sarà quello di andare il più avanti possibile, nella consapevolezza di affrontare squadre piuttosto forti.

In tutto questo, andrà considerata la Champions League, che purtroppo ha visto già l’esclusione di Roma e Juve che non sono state in grado di andare oltre la fase a gironi.

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE 2025

Serie A: prima fase – 11-12 gennaio 14a giornata; 18-19 gennaio 15a giornata; 24-26 gennaio 16a giornata; 1°-2 febbraio 17a giornata; 8 febbraio 18a giornata. Seconda fase da stabilire

Coppa Italia: 14-16 gennaio e 28-30 gennaio quarti di finale; 15-16 febbraio e 15-16 marzo semifinali; Finale da definire.

Champions League: 18-19 marzo e 26-27 marzo quarti di finale; 19-20 aprile e 26-27 aprile semifinali; tra il 23 e il 25 maggio allo stadio José Alvalade di Lisbona.

Nations League: Fase a gironi – 19 febbraio; 26 febbraio; 2 aprile; 8 aprile; 28 maggio; 3 giugno. Fase finale – Semifinali: 22-28 ottobre; Finale 3° posto/ Finale 26 novembre-2 dicembre.

Europei: 2-27 luglio in Svizzera