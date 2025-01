Calcio femminile: la Juventus comincia il 2025 con una vittoria in Serie A, pesante sconfitta per la Fiorentina

Comincia con una vittoria il 2025 della Juventus. La Vecchia Signora ha infatti vinto agilmente per 3-0 la partita contro la Sampdoria valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, volando così a quota 38 punti in classifica, a +10 dalle dirette inseguitrici Inter e Roma, pronte a sfidarsi nell’attesissimo big match di domani.

Davvero tutto estremamente facile per la capolista, passata in vantaggio all’ottavo giro di orologio dopo un’azione da manuale, terminata con un cross in area di Schatzer che trova Krumbiegel, la quale tira con un tunnel sul secondo palo. Sulla respinta di Tampieri, Bergamaschi mette a referto il tapin. Notevole anche il raddoppio, arrivato al 29’ ancora con Schatzer, autrice di un fantastico mancino che si infila nel sette. Le bianconere chiudono così la pratica al 41’ affidandosi alla solita sentenza Girelli che, con un’incornata, segna il 3-0, portando così la disputa in gestione.

Soffre e vince il Sassuolo, squadra che ha battuto una mai doma Lazio con il risultato di 3-1 al termine di un vìs-a-vìs molto combattuto. Sono proprio le neroverdi a portarsi avanti al 19’ grazie a un pallonetto Philtjens, consolidando il vantaggio al 35’ con Dhont, lesta nell’approfittare di una défaillance di Zanoli. Ma la sfida è viva, e le biancocelesti lo dimostrano a tre minuti dalla fine del duplice fischio con Visentin, brava a concretizzare un lancio in avanti di Piemonte. Le emiliane tuttavia la chiudono all’82’ con Monterubbiano, autrice di un gran tiro a giro.

Pesantissima sconfitta invece per la Fiorentina, la quale malgrado la pausa prosegue il suo momento di crisi cadendo in casa di un sempre più sorprendente Como. Una dèbacle maturata soltanto nei minuti finali, precisamente al 77′, con la rete di Kerr che, di destro, dopo uno stop colpisce la traversa trovando poi la rete. Il vantaggio innevervosice non poco la Viola; un minuto dopo infatti Bonfantini viene espulsa per eccessive proteste. In un clima pensate, Fiskerstrand tiene ancora in vita le compagne con un miracolo che evita il 2-0. Ma non riuscirà a fare nulla sei minuti dopo, quando un contropiede finalizzato da Kerr mette la parola fine alla partita.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA AGGIORNATA