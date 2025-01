Calcio femminile, goleada del Milan contro il Napoli in Serie A: 6-0 delle rossonere al Vismara

Una vittoria da dedicare al “Ragno Nero”. Calato il sipario sul Lunch Match del 14° turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Al Puma House of Football – Centro P. Vismara, il Milan ha impartito una dura lezione al Napoli. Le rossonere, reduci dal ko di Formello con la Lazio, andavano a caccia dei tre punti per ritrovare la vittoria che mancava da cinque giornate.

La squadra allenata da Suzanne Bakker ha centrato l’obiettivo, prevalendo 6-0. Prosegue quindi la rincorsa al quinto posto in graduatoria, che vale il pass per la Poule Scudetto. Quest’affermazione ha portato il Diavolo a -4 dal Como e, mancando 120′ minuti alla conclusione di questa prima parte del torneo nazionale, ci sono ancora delle opportunità.

Prima del calcio d’inizio della partita, come di tutti gli incontri di questo turno, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini, portiere del grande Milan di Nereo Rocco – con cui vinse praticamente tutto – scomparso mercoledì scorso all’età di 89 anni.

Succede praticamente tutto nella prima frazione di gioco, con le meneghine che fanno valere le proprie qualità offensive, andando a segno in cinque circostanze. Ad dare il via al festival del gol è stata l’olandese Chante Dompig, a segno dopo 7′. La replica è arrivata poco dopo con la svedese Evelyn Ijeh al 15′. Primi 45′ di gioco da incubo per il Napoli, costretto a subire altre reti: ancora Domping al 33′, Giorgia Arrigoni al 36′ e Valentina Cernoia al 45′. Nella ripresa la sesta marcatura è stata griffata da Gloria Marinelli al 78′ di gioco.