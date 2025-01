Calcio a 5: la Meta Catania schianta il Napoli e vince la Supercoppa Italiana 2025

Un successo arrivato a suon di gol. A Catania, i campioni d’Italia e padroni di casa della Meta Catania, si sono aggiudicati la Supercoppa Italiana 2025 dando così seguito al tricolore vinto qualche mese fa. Nella finalissima non c’è stata storia: Napoli battuto addirittura 8-2.

In una gara all’inizio un po’ nervosa, dopo le semifinali di ieri dove i siciliani avevano superato di slancio il Lecco (7-0) e i partenopei invece erano venuti a capo di un match difficile contro la Roma (3-1), a fare la differenza è stata la vena realizzativa degli etnei.

Subito Musumeci per l’1-0 dopo meno di tre minuti, poi al quarto, al sesto e al nono minuto la doppietta di Dian Luka e la rete nuovamente griffata da Musumeci per uno scioccante 4-0, con Napoli a caricarsi di pesanti ammonizioni. All’11’ Bocao per il 5-0 e successivamente non uno ma ben due rossi sventolati in faccia a Javier Salas e Vander Mendez Salas; nel mezzo arriva la rete di Bolo che vale il momentaneo 5-1.

Si riparte dopo la pausa. In un minuto altre due reti della Meta, entrambe messe a referto da un Turmena scatenato. Sul 7-1, di fatto con un tempo da giocare, la partita ha poco altro da raccontare. Si materializzano l’autorete di Siqueira e il gol conclusivo di Salamone, poco dopo la mezz’ora. Si arriva sino all’8-2: il resto è “Garbage time”.

La Meta Catania fa festa davanti al proprio pubblico aggiudicandosi la prima Supercoppa Italiana della sua storia. Mister “Juanra” alza le braccia al cielo così come i suoi giocatori.