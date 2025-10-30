Calcio 5: Meta Catania e AEK impattano sul 3-3 nella Futsal Champions League. Tutto rimandato a sabato

Al termine di una partita emozionante e ricca di colpi di scena al Pala Catania i padroni di casa della Meta Catania e i greci dell’AEK Atene hanno pareggiato 3-3 nella seconda giornata del Gruppo 5 della UEFA Futsal Champions League 2025-2026 rimandando entrambe il discorso qualificazione all’ultima decisiva giornata, che si terrà sabato 1° novembre.

Gara da montagne russe, come detto, nell’impianto etneo. Ospiti avanti dopo meno di un minuto con Lima, poi il pareggio di Turmena al 10′ e successivamente la zampata di Felipinho per l’1-2 ellenico all’intervallo.

Dopo il riposo, ancora Felipinho timbra il momentaneo 1-3. I campioni d’Italia vanno spalle al muro, ma dopo la mezz’ora trovano in due minuti il modo di pareggiare con le fiammate nuovamente di Turmena e poi di Pulvirenti. Si va sul 3-3, nel finale i siciliani hanno delle occasioni ma non riescono a sfruttarle.

La vittoria della pool, che comprende anche Weilimdorf e Akaa (affrontatesi oggi, con il risultato che ha premiato i finlandesi bravi a imporsi 0-4), si deciderà quindi sabato 1° novembre. La Meta Catania, ora in vetta, dovrà cercare di vincere il suo match segnando più (o almeno in misura uguale) rispetto a quanto – presumibilmente – farà l’AEK contro il Weilimdorf per conservare la virtuale prima posizione.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE – MAIN ROUND – GRUPPO 5

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Akaa-AEK 2-6

Weilimdorf-Catania 1-6

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Weilimdorf-Akaa 0-4

Catania-AEK 3-3

SABATO 1 NOVEMBRE

AEK-Weilimdorf ore 17

Catania-Akaa ore 20.30

CLASSIFICA: Catania (+5) e AEK Atene (+4) 4 punti, Akaa 3 (+0) e Weilimdorf 0 (-9)