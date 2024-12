Calcio a 5: la Feldi Eboli schianta il Genzano e allunga in vetta. Meta Catania secondo in classifica

Un’11esima giornata spumeggiante e ricca di gol. La Serie A 2024-2025 di calcio a 5 continua senza sosta a regalare emozioni agli appassionati del futsal nostrano.

La Feldi Eboli schianta 4-1 il Genzano nel big match di giornata: campani superiori dall’inizio alla fine, trascinati dalla doppietta di Barra e dalle reti di Caponigro e Selucio, per quest’ultimo autogol e gol. Feldi quindi prima in classifica, Meta Catania invece che scavalca i capitolini al secondo posto in classifica – al netto di una partita in meno -, dopo aver battuto nettamente 7-0 la Sandro Abate.

Termina con un pareggio l’altra sfida di alta classifica: 2-2 fra Napoli e L84, un punto a testa per le due squadre così come successo nel 3-3 fra Came Treviso e Fortitudo Pomezia, il risultato del posticipo.

Da registrare, poi, ci sono il doppio 4-1 dell’Italservice Pesaro sul Benevento e dell’Active Network sul Petrarca, senza dimenticare il 5-2 interno del Cosenza sullo Sporting Sala Consilina e quello esterno della Roma sul Manfredonia.

La prossima settimana la Serie A di calcio a 5 lascerà spazio alla Supercoppa Italiana. Le partite in programma sabato saranno: Napoli Futsal-Roma 1927 (h 16.00) e Meta Catania-Lecco (h 18.30), mentre la finalissima si giocherà domenica 5 gennaio, proprio a Catania, fra le vincenti delle due gare, con calcio d’inizio a partire dalle ore 17.30.

Classifica Serie A calcio a 5 2024-2025 – 11esima giornata

Feldi Eboli 27

Meta Catania 23*

Futsal Napoli 22

Genzano 22

L84 20

Roma 1927 19

Sporting Sala Consilina 15

Came Treviso 15

Petrarca 15

Sandro Abate 12

Fortitudo Pomezia 11*

Italservice Pesaro 10

Manfredonia 9

Cosenza 7

Benevento 5