Calcio a 5: la Meta Catania non sbaglia un colpo e vola all’Elite Round di Champions League

Dopo tre partite semplicemente perfette nel Gruppo 8 del Main Round della Champions League di calcio a 5, la Meta Catania – squadra campione d’Italia del futsal nostrano – si qualifica all’Elite Round della massima competizione continentale.

Gli etnei, organizzatori del “gironcino” a quattro, dopo aver superato il Differdange (2-0) e il Linz (7-2), oggi si sono imposti per 6-2 sui lituani del Kauno Žalgiris legittimando in tutto e per tutto una superiorità tecnica visibile a tutti sin dai primi momenti di questo evento.

Ora per i siciliani il livello si alzerà, perché si arriverà al livello delle “Big” europee. L’obiettivo sarà quello di provare a fare più strada possibile mettendo in lontananza il target della Final 4 del prossimo anno.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE – MAIN ROUND – GRUPPO 8

PALACATANIA – CATANIA

Kauno Žalgiris-Linz 5-0

Differdange-Catania 0-2

Differdange-Kauno Žalgiris 0-7

Catania-Linz 7-2

Linz-Differdange 5-2

Catania-Kauno Žalgiris 6-2

Classifica: CATANIA 9 punti, Kauno Žalgiris 6, Linz 3, Differdange 0