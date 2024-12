Calcio a 5: la Feldi Eboli rallenta, Genzano accorcia in classifica

Dopo la pausa riservata alle nazionali, la Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è tornata di scena con la 10a giornata della stagione regolare.

Un turno di incontri che ha visto la Fortitudo Pomezia fermare 2-2 la Feldi Eboli, mentre il Genzano è riuscito a spuntarla 2-1 con Cosenza accorciando in testa alla classifica il divario con i campani.

Affermazione in trasferta pesante per la Meta Catania che vince 2-3 in casa del Petrarca, così come fatto per 3-4 dalla Came Treviso nella tana della Sandro Abate.

Infine, in colonna, ci finiscono: il 5-5 pirotecnico fra Benevento e Manfredonia, il largo 6-2 dello Sporting Sala Consilina sull’Italservice Pesaro, la vittoria della L84 per 2-1 sull’Active Network e il risultato del posticipo.

Prossimo turno, l’11esimo, in programma fra il 27 e il 28 dicembre. Big match in agenda, lo scontro direttissimo tra Feldi Eboli e Genzano, in programma il 27 dicembre alle ore 20:30.

Classifica

Feldi Eboli 24

Genzano 22

Meta Catania 20

Napoli 20

L84 19

Sporting Sala Consilina 15

Roma 15

Petrarca 15

Came Treviso 14

Sandro Abate 12

Fortitudo Pomezia 10

Manfredonia 9

Italservice Pesaro 7

Active Network 6

Benevento 5

Cosenza 4