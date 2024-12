Calcio a 5, Salvo Samperi: “Dobbiamo avere consapevolezza della nostra forza. A gennaio si farà sul serio”

Dopo le due vittorie nelle amichevoli contro la Lituania, nelle partite disputate a Benevento e finite 4-0 e 2-1, il ct della nazionale italiana di calcio a 5 – Salvo Samperi – ha fatto il punto della situazione rispetto al percorso della sua squadra.

Nelle parole rilasciate al sito della Divisione Calcio a 5, il tecnico azzurro ha detto: “Questo è il lavoro che dobbiamo fare, avere sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. La seconda è stata una partita completamente diversa rispetto alla prima finita 4-0, il pallino del gioco l’abbiamo sempre avuto noi, ma non abbiamo finalizzato a sufficienza e sappiamo di dover essere maggiormente cattivi sotto porta”.

Poi ha aggiunto, includendo nel suo bilancio anche la doppia affermazione del mese di novembre contro la Norvegia (1-0; 8-0): “Se a settembre mi avessero detto che avremmo sempre vinto, subendo un solo gol fra tutte le uscite, avrei firmato subito. Le partite importanti inizieranno a gennaio, quando varranno tre punti nel cammino delle qualificazioni all’Europeo”.

La nazionale ora si prenderà un mese di pausa dalla sua attività per poi tornare in campo il 30 gennaio e il 4 febbraio, in occasione dei primi due incontri del Main Round di qualificazione agli Europei 2026. L’Italia sarà impegnata dapprima in casa contro la Bielorussia e poi in trasferta contro la Finlandia.