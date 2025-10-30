Calcio a 5: Catania, buona la prima nel Main Round della Futsal Champions League

L’avventura della Meta Catania nel Gruppo 5 del Main Round della UEFA Futsal Champions League inizia nel migliore dei modi. I siciliani infatti, di fronte al proprio pubblico, si sono imposti per 6-1 nella prima partita del girone sui teutonici del Weilimdorf, facendo propria una gara che sarebbe potuta diventare scorbutica dopo un primo tempo chiuso in vantaggio di stretta misura sul 2-1.

La vena realizzativa di Podda (tripletta), e gli acuti di Sacon e Drahovský, hanno poi fatto il resto, consentendo agli etnei di chiudere largamente la pratica. Domani si torna in campo, ancora alle 20.30, questa volta contro i greci dell’AEK Atene, che nel match inaugurale della pool hanno schiantato per 6-2 i finlandesi dell’Akaa Futsal.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE – MAIN ROUND – GRUPPO 5

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Akaa-AEK 2-6

Weilimdorf-Catania 1-6

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Weilimdorf-Akaa ore 17

Catania-AEK ore 20.30

SABATO 1 NOVEMBRE

AEK-Weilimdorf ore 17

Catania-Akaa ore 20.30

CLASSIFICA: Catania (+5) e AEK Atene (+4) 3 punti, Akaa e Weilimdorf 0.