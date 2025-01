Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Australian Open 2025: orario esatto, tv, streaming, partite precedenti

Si disputerà sabato 25 gennaio la finale del tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2025 di tennis: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, affronteranno la coppia numero 6 del seeding, composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Il programma sulla Rod Laver Arena si aprirà con le due finali di singolare della categoria junior, previste a partire dalle 2.00 italiane, mentre dalle 9.30 andrà in scena la finale di singolare femminile, infine a seguire, nel quarto ed ultimo match, si disputerà l’ultimo atto del torneo di doppio maschile.

La finale di doppio maschile, della penultima giornata degli Australian Open 2025, verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 25 gennaio – Rod Laver Arena

Dalle 2.00 ora italiana

Henry Bernet (Svizzera, 8) – Benjamin Willwerth (Stati Uniti)

A seguire

Wakana Sonobe (Giappone, 4) – Kristina Penickova (Stati Uniti, 6)

Dalle 9.30 ora italiana

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Madison Keys (Stati Uniti, 19)

A seguire

Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Italia, 3) – Harri Heliovaara / Henry Patten (Finlandia / Regno Unito, 6) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.