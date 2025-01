Bellucci-Kovacevic, ATP Montpellier 2025: programma, orario, tv, streaming

Mattia Bellucci ha vinto ieri il suo primo match nel 2025 battendo con un doppio 6-4 Lucas Pouille al primo turno dell’ATP 250 di Montpellier. Un successo convincente per il giocatore lombardo che ha espresso un ottimo tennis, sempre aggressivo, coraggioso e a volersi prendere il punto. Oggi l’azzurro ha scoperto il suo avversario di secondo turno.

Domani infatti affronterà Aleksandar Kovacevic, classe 1998 statunitense che ha passato le qualificazioni brillantemente battendo Robin Bertrand e Pablo Carreno-Busta, successi a cui è seguito quello della giornata odierna contro David Goffin in tre set molto tirati con il punteggio di 6-2 3-6 6-4.

Un giocatore bello dal punto di vista estetico: rovescio a una mano, cambi di ritmo, ottima mano, ottima dimestichezza nei pressi della rete e un buon servizio, quanto però incostante anche all’interno degli stessi match. Indubbiamente sul veloce si trova bene, ma spesso in carriera ha pagato tanti passaggi a vuoto e tanti momenti nel quale non è riuscito ad esprimere le sue potenzialità.

Il match tra Mattia Bellucci e Aleksandar Kovacevic, valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Montpellier, è programmato come secondo a partire dalle 14.30 sul Campo Patrice Dominguez e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP MONTPELLIER 2025

Giovedì 30 gennaio – Court Patrice Dominguez

Dalle 12.30

Doumbia/Reboul (FRA) [1] vs Haase/van de Zandshculp (NED)

Non prima delle 14.30

Jesper de Jong (NED) vs Flavio Cobolli (ITA) [3]

A seguire

Mattia Bellucci (ITA) vs Aleksandar Kovacevic (USA)

PROGRAMMA ATP MONTPELLIER 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.