ATP Montpellier 2025, Gasquet fa suo il derby con Mannarino. Vittorie di Bellucci e Griekspoor

Prosegue il torneo ATP 250 di Montpellier. Oggi era il giorno dell’esordio per Mattia Bellucci ed il tennista lombardo ha trovato una bella vittoria contro il francese Lucas Pouille in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Per il neo numero 98 del mondo al secondo turno ci sarà il vincente del match tra il belga David Goffin, sesta testa di serie, e l’americano Aleksandar Kovacevic, proveniente dalle qualificazioni.

Giornata di festa anche per Richard Gasquet, che diventa il secondo giocatore della storia insieme a Roger Federer ad ottenere almeno una vittoria in ognuna delle ventiquattro stagioni disputate nel circuito ATP. Il 38enne di Beziers, che si ritirerà al Roland Garros, ha superato nel derby francese Adrian Mannarino in due set per 6-3 6-2 ed ora affronterà Tallon Griekspoor.

L’olandese è uscito vincitore anche lui da un derby contro il connazionale Botic Van de Zandsculp, vincendo sempre in due set per 7-5 6-3. Un altra sfida tutta francese è stata quella tra Arthur Rinderknech ed Harold Mayot, con il primo che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-1.

Sono tanti i tennisti i francesi presenti a Montpellier e tra questi c’è anche Constant Lestienne, che ha battuto in due set il croato Borna Coric per 6-3 7-5. Sarà, invece, l’americano Christopher Eubanks il prossimo avversario di Andrey Rublev, numero uno del seeding. Lo statunitense ha superato il russo Alibek Kachmazov per 7-5 6-4.

RISULTATI ATP MONTPELLIER 2025 (28 GENNAIO

Eubanks (Usa) b. Kachmazov (Rus) 7-5 6-4

Lestienne (Fra) b. Coric (Cro) 6-3 7-5

Griekspoor (Ned) b. Van de Zandschulp (Ned) 7-5 6-3

Bellucci (Ita) b. Pouille (Fra) 6-4 6-4

Gasquet (Fra) b. Mannarino (Fra) 6-3 6-2

Rinderknech (Fra) b. Mayot (Fra) 7-6 2-6 6-1