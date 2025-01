Quante posizioni guadagna Bellucci nel ranking ATP: balzo importante e possibile sorpasso su Fognini

Mattia Bellucci ha sconfitto il francese Lucas Pouille in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier, in corso di svolgimento sul cemento indoor della località transalpina. Il tennista italiano si è imposto di grande carattere nei confronti del padrone di casa e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in questo evento agonistico: tornerà in campo giovedì 30 gennaio per incrociare il vincente del confronto tra il belga Goffin e lo statunitense Kovcevic, con vista sul quarto di finale contro chi avrà la meglio tra il kazako Bublik e il tedesco Koepfer.

Il 23enne non aveva incominciato benissimo la stagione: era stato eliminato ai primi turni dei Challenger di Canberra (dallo spagnolo Landaluce) e di Quimper (dal francese Lestienne) e nel mezzo si era fermato al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open (contro il francese Atmane). Lo squillo odierno gli ha permesso di incamerare 25 punti e di salire virtualmente al 91mo posto del ranking ATP, con all’attivo 624 punti. Si tratta di una scalata provvisoria di ben sette posizioni, visto che aveva incominciato la settimana alla 98ma piazza del ranking ATP.

Come potrebbe cambiare la classifica di Mattia Bellucci se dovesse proseguire il cammino a Montpellier? Con i quarti di finale porterebbe a casa 50 punti, salirebbe a quota 649 e sarebbe virtualmente 87mo, superando Fabio Fognini (ora 89mo con 629 punti). In caso di semifinale entrerebbe virtualmente in top-80, visto che sarebbe numero 80 con 699 punti superando Luca Nardi (81mo con 688, impegnato a Koblenz). Andando in finale volerebbe a 764 punti e piomberebbe in 72ma posizione, mentre vincendo il torneo planerebbe a quota 849 e sarebbe virtualmente 67mo.

RANKING ATP DI MATTIA BELLUCCI

Ranking ATP al 27 gennaio: 98mo posto con 605 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Montpellier: 91mo posto con 624 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Montpellier: 87mo posto con 649 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Montpellier: 80mo posto con 699 punti

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Montpellier: 72mo posto con 764 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Montpellier: 67mo posto con 849 punti.