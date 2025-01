Bayern Monaco-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna vuole provare a rialzarsi dopo la brutta sconfitta in casa dello Zalgiris Kaunas. Dopo la Lituania, la squadra di Dusko Ivanovic non torna a casa, ma va in Baviera: la Sap Garden sarà il teatro del match contro il Bayern Monaco, valido per il ventiduesimo turno di Eurolega 2024-2025.

I tedeschi hanno messo fine a una striscia di tre sconfitte in fila grazie al successo contro il Monaco, con la tripla di Shabazz Napier a otto secondi dal termine a firmare il 95-94 finale. All’andata fu una partita combattuta, decisa solo nel finale e chiusa sull’84-87 per i tedeschi, in una delle innumerevoli sconfitte di misura delle Vu Nere.

Coach Ivanovic conta di avere un Toko Shengelia con un po’ più di ritmo partita: tornato in campo mercoledì a Kaunas con 12 punti, un paio di allenamenti in più potrebbero renderlo più determinante per l’attacco di Bologna. Che dovrà continuare a fare a meno di Will Clyburn, mentre ci sono speranze flebili di rivedere in campo Ante Zizic.

Palla a due del match tra Bayern Monaco e Virtus Segafredo Bologna alle 20.30 alla Sap Arena. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, e in streaming su NOW, Sky Go e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

