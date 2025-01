Basket, Milano si sfalda con il Partizan in Eurolega: pesante -20 dopo tre vittorie in fila

Si interrompe la striscia di successi dell’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. Dopo tre vittorie in fila la squadra di Ettore Messina si arrende al Forum al Partizan Belgrado, che si impone con il punteggio di 70-90. Attacco sotto il par per le scarpette rosse, retto nel primo tempo da Shields e Bolmaro poi fermatisi nel secondo tempo. La guardia dal passaporto danese è la migliore con 16 punti assieme a Mirotic, ma dall’altra parte Sterling Brown è padrone della partita con 26 punti e quattro delle 7 triple segnate dal solo Partizan. Altri due uomini a quota 20 per un trittico da paura oggi, i due Jones: Carlik ne mette 24 (con 9 assist e 3 rubate) e Tyrique Jones chiude a 22 (con 6 rimbalzi).

Primo quarto che inizia con un bel duello tra Shields e Brown, che sono i primi a farsi notare per il 7 pari. Milano trova poi in Gillepsie un punto di riferimento per il +5, seguito poi da una tripla ancora di Shields da distanza siderale per il 15-7. Jones però sospinge il Partizan riuscendo a riportarsi sotto con un break di 6-0, poi Brown raggiunge il pari a quota 17 sulla sirena.

Belgrado che tenta di scappare con il gioco da quattro punti di Davies, ma Milano sa rispondere con Bolmaro e Mirotic che provano a cambiare l’inerzia. Si rimane in equilibrio, fino a che Mirotic spariglia le carte con la tripla seguito poi dai canestri di Davies e Jones. Arriva il time out di Messina che rivitalizza Milano: Bolmaro e Gillepsie riportano l’Olimpia avant, poi è Shavon Shields a fare il supereroe con due triple che portano avanti Milano anche sul +7, ma è ancora Carlik Jones a riportare sotto gli ospiti sul 40-37 del 20′.

Milano però si regge soprattutto con Bolmaro e Shields, e se gli altri non rendono le cose diventano difficili. Davies e Brown con un 5-0 di break firmano il nuovo vantaggio ospite, non basta stavolta il timeout con Jones che segna il +5 con il canestro e fallo (40-45). L’Olimpia regge con Brooks e Leday, ma il Partizan continua a rispondere colpo su colpo; sono Sterling Brown e Tyrique Jones i protagonisti con un 8-0 in chiusura di quarto tamponato dalla tripla di Ricci, ma la squadra di Messina è sotto di 6 sul 58-64.

E l’inizio di quarto è micidiale in favore del Partizan: cinque punti immediati per il solito Brown, poi arrivano i primi punti di Lundberg e l’ennesimo canestro di Brown, 10-3 di break e Partizan con il massimo vantaggio sul +13 (61-74). Uno schiaffone bello forte, con Molano che sbanda trovando qualche punto con il solo Mirotic, ma il Partizan controlla comodamente tanto da toccare il +18 nel finale, sospinti dal loro tifo accorso in massa in Lombardia. E oltre al danno, la beffa, con Nico Mannion che atterra sul piede di Lundberg in una penetrazione a 10 secondi dalla fine e deve uscire a braccia. Il modo peggiore per chiudere una serataccia.