Basket, la Virtus Bologna accoglie il Baskonia in Eurolega con le rotazioni limitate: si spera in Shengelia

L’Eurolega ha già ripreso la propria marcia con l’anno nuovo. Per la Virtus Bologna di Dusko Ivanovic non è stato il ritorno in campo che si sognava dopo il netto ko, seppur preventivabile, contro il Panathinaikos. La seconda partita invece appare più alla portata contro il Baskonia, che al coach delle V nere porta tanti bei ricordi.

Proprio con i baschi Ivanovic ha debuttato sulla panchina italiana, con una vittoria inaspettata dopo una sfida tiratissima, un po’ una costante della stagione europea della Virtus. La tripla della disperazione di Clyburn con fallo subito ha ridato il sorriso a Bologna, che da lì si è scollata dall’ultimo posto dando un po’ di onore alla propria stagione continentale, e adesso fra le mura amiche si potrebbe tornare a sorridere.

Ma bisogna fare i conti con gli infortuni. Sicure già le assenze del match winner dell’andata Clyburn e di Ante Zizic, Ivanovic spera di recuperare almeno Toko Shengelia, fuori proprio dalla partita di andata a causa di un’ulcera. Il georgiano rientrerà in gruppo oggi ma è difficile che possa dare subito un apporto sostanzioso senza eventuali allenamenti.

Intanto però la partita si è già infiammata lontano dal parquet. La Virtus, prendendo a giustificazione l’indicazione della Questura di Bologna, ha difatti negato la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti, con la società del Baskonia che ha espresso ‘profonda insoddisfazione’ per l’accaduto accusando, nemmeno tanto velatamente, di discriminazione. Una mossa che potrebbe accendere ancor di più l’animo della squadra basca.