Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano vola a Belgrado (Serbia) per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv in Eurolega! Oggi giovedì 9 gennaio alle ore 20:05 i meneghini scendono in campo per la ventesima giornata della regular season 2024-2025, seconda trasferta consecutiva del 2025 per l’EA7 Emporio Armani.

I campioni d’Italia provano a dare continuità al successo esterno della settimana scorsa contro l’ASVEL Villeurbanne (66-75) che ha interrotto una striscia di tre sconfitte in fila. I biancorossi vogliono risalire posizioni in classifica, con la squadra di coach Ettore Messina attualmente al dodicesimo posto con 10-9 di record.

Il Maccabi Tel Aviv è invece reduce dal ko contro il Partizan Belgrado (98-75), con la compagine israeliana che si ritrova nelle retrovie alla diciassettesima ed ultima piazza in graduatoria con 5-14 davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino. Fari puntati su Blatt e Dibartolomeo, con Jokubaitis pronto a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata all’Aleksandar Nikolic Hall – noto anche come il Pionir – di Belgrado (Serbia) alle ore 20:05. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti per non farvi perdere nemmeno un minuto di questo match di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI

Giovedì 9 gennaio

Ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport