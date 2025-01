Basket, Luca Banchi accetta l’offerta dell’Efes Istanbul e torna ad allenare in Eurolega

Poco più di un mese dopo aver lasciato la Virtus Bologna, Luca Banchi si rimette in gioco e accetta l’offerta dell’Efes Istanbul firmando un contratto fino al termine della stagione 2024-2025 con opzione per la prossima. Il tecnico toscano torna dunque in panchina, alla guida di una squadra che occupa la nona posizione in Eurolega con un record di 10-9 ed è dunque pienamente in corsa per un posto nei playoff.

“Abbiamo firmato un contratto 1+1 con Luca Banchi, che ha ottenuto tanti successi in tutta la sua carriera ed è anche l’allenatore della Nazionale lettone. Tomislav Mijatović, che fa parte della nostra famiglia da 15 anni, continuerà a lavorare nel nostro club come vice allenatore“, si legge nel comunicato emesso quest’oggi dall’Efes Istanbul.

✍️ Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı’nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık! 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek. … pic.twitter.com/r6aS4hrB2o — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 7, 2025

Banchi prende dunque il posto di Tomislav Mijatović, che era a sua volta subentrato a Erdem Can nel corso della scorsa stagione. Il croato resta comunque nello staff tecnico della formazione turca e sarà uno degli assistenti del nuovo head coach italiano. La decisione dell’Efes è arrivata dopo la netta sconfitta per 87-70 contro il Besiktas in campionato.

L’esperto allenatore toscano, protagonista di una positiva campagna europea con le Vu Nere nel 2023-2024, aveva cominciato questa stagione con un disastroso bilancio di 2 vittorie e 10 sconfitte prima di rassegnare le dimissioni al termine della sfida casalinga contro l’Alba Berlino.