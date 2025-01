Eurolega, l’Olimpia Milano sfida il Maccabi in un match da vincere

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega e, con palla a due alle 20.05, alla Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado i ragazzi di Ettore Messina affronteranno il Maccabi Tel Aviv in un match valido per la ventesima giornata del torneo continentale. Una sfida fondamentale per Mirotic e compagni, che non possono permettersi di lasciare altri punti per strada.

Certo, si parla di una trasferta, quindi una partita sempre complicata e, certo, in questa Eurolega è ormai evidente che non vi siano partite facili. Ma se l’Olimpia Milano vuole confermarsi una squadra che merita di entrare in zona playoff non può più concedere punti in partite dove parte favorita e che può – e deve – vincere. Quello che è successo al Forum con Kaunas o in Germania a Berlino, sono stati passi falsi che rischiano di compromettere una stagione.

E contro un Maccabi Tel Aviv che ha uno score di 5 vinte e 14 perse, ma soprattutto 8 sconfitte negli ultimi 10 match e 6 ko nelle ultime 7 partite, vincere è obbligatorio per i biancorossi per risalire la classifica. La vittoria, sofferta e nonostante percentuali pessime da oltre l’arco, contro il Villeurbanne ha dimostrato la crescita mentale della squadra di Messina e questa crescita va confermata.

I dubbi, in casa Olimpia, riguardano però i giocatori disponibili. Non ci sarà, ovviamente, il grande ex Josh Nebo, i cui tempi di recupero sono lunghi; mentre restano in dubbio – pur con sensazioni positive – Fabien Causeur, Shavon Shields, Zach LeDay e Neno Dimitrijevic. Giocatori fondamentali nel gioco di Messina e il cui recupero può fare la differenza a Belgrado. Anche se, va detto, che la prova di Pistoia ha visto le “alternative” dare il meglio e il coach si affiderà anche ai Tonut, ai Bolmaro e ai Ricci per avere la meglio del Maccabi.