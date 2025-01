Basket femminile: Italia, le convocate per le partite con Germania e Cechia che chiudono le qualificazioni agli Europei 2025

Sono state rilasciate le convocazioni per le due partite che l’Italia disputerà il 6 febbraio a Faenza contro la Germania e il 10 febbraio a Brno contro la Cechia. Sono 16 i nomi che Andrea Capobianco porterà con sé nel raduno organizzato a Bologna.

Questi i nomi delle 16 chiamate:

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

2 Matilde Villa 2004 1.70 Playmaker Umana Venezia

6 Francesca Pasa 2000 1.73 Playmaker Lyon (Fra)

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 Playmaker Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 Ala Galatasaray (Tur)

11 Francesca Pan 1997 1.85 Guardia Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 Centro Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala Campobasso

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

21 Silvia Pastrello 2001 1.83 Ala Dinamo Sassari

22 Olbis Andrè Futo 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 Ala Sesto S.Giovanni

24 Ilaria Panzera 2002 1.80 Guardia Famila Schio

54 Sara Toffolo 2000 1.85 Ala Dinamo Sassari

Così invece le riserve a casa, che possono entrare in scena in caso di altrui rinunce per i più disparati motivi:

Arianna Arado 2004 1.86 Centro Derthona

Anastasia Conte 2000 1.74 Playmaker Sesto S.Giovanni

Gina Conti 1999 1.80 Playmaker Sesto S.Giovanni

Caterina Gilli 2002 1.83 Ala S.Martino di Lupari

Irene Guarise 2003 1.73 Playmaker S.Martino di Lupari

Martina Kacerik 1996 1.81 Guardia Campobasso

Mariella Santucci 1997 1.75 Playmaker Umana Venezia

Martina Spinelli 2002 1.85 Centro Alpo Basket

Stefania Trimboli 1996 1.76 Playmaker Campobasso

Anna Turel 2002 1.74 Playmaker E-Work Faenza

Sostanzialmente rimane confermato il blocco dal quale dovrebbero uscire le azzurre per il girone di Bologna, in programma dal 18 al 21 giugno. Che, poi, è la ragione per cui tutte le squadre del girone dell’Italia sono qualificate in automatico.

L’Italia ha finora ottenuto tre vittorie e una sconfitta, quella contro la Grecia nella finestra di novembre. Da rilevare il fatto come, stante la situazione, Cecilia Zandalasini, ancora a 28 anni, si trovi a essere la veterana di un gruppo che punta tanto verso nuovi orizzonti. I blocchi di Schio e Venezia restano quelli preponderanti, con giocatrici che ormai hanno per larga misura esperienze europee di Eurolega o di EuroCup.