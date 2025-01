Basket: tracollo Milano a Istanbul, Olimpia mai in partita contro l’Anadolu Efes in Eurolega

Poca, anzi pochissima storia a Istanbul tra Anadolu Efes e Olimpia Milano. I turchi non vincono, ma stravincono nel 23° turno di Eurolega, con un tonante 110-66 che sfrutta in pieno il fatto che la squadra di Ettore Messina si trovi fondamentalmente a mezzo servizio, con vari giocatori (LeDay e Bolmaro in testa) non certo al meglio. I padroni di casa sono trascinati da sette uomini in doppia cifra, con Rodrigue Beaubois a quota 18; per l’EA7 13 di Armoni Brooks. Quella di stasera è anche una soddisfazione di Luca Banchi contro il suo ex club.

Che la situazione per gli uomini di Messina non volga al meglio si capisce fin dalla palla a due, dove peraltro vengono rischiati subito Bolmaro e LeDay. Segnano Osmani e Poirier, risponde Mannoin da tre, ma in breve tempo sono i turchi a dominare sia in attacco che in difesa, con l’aggiunta anche di Bryant e Beaubois per quello che diventa il 24-9 di fine primo quarto. Poco cambia la musica nel secondo periodo, con Dozier che si scatena ed è fautore del 29-11 Efes. La questione però continua a diventare ancor più complessa per gli ospiti, che di fatto non trovano gioco e lasciano campo libero a chiunque, trovandosi anche in evidente confusione. Risultato: Beaubois, Oturu, Osmani e non solo fanno ciò che vogliono e all’intervallo è 56-31.

Musica che non cambia in nessun modo nella seconda metà di gara, dove si verifica molto semplicemente il tracollo totale dell’EA7, incapace di trovare un qualsiasi modo per contenere l’Efes, il cui attacco diventa semplicemente debordante mentre, contemporaneamente, quello dell’Olimpia è del tutto improduttivo in ogni senso. A un certo punto è addirittura 81-39, con qualche canestro di Brooks che poi porta sull’87-48. Nell’ultimo periodo, però, i padroni di casa non smettono di spingere e le lunghezze di divario ritornano sopra le 40 unità, fino al 110-66 finale.

ANADOLU EFES ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 110-66

EFES – Larkin* 11, Beaubois 18, Nwora 15, Bryant* 12, Smits 13, Thompson* 5, Johnson ne, Dozier 8, Poirier* 6, Osmani* 12, Oturu 10, Willis ne. All. Banchi

MILANO – Dimitrijevic 4, Mannion* 7, Bortolani ne, Tonut 2, Bolmaro* 7, Brooks 13, LeDay* 10, Ricci 8, Flaccadori, Caruso 4, Shields* 9, Gillespie* 2. All. Messina