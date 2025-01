Basket, la Virtus Bologna sciupa 21 punti di margine ed è beffata da Monaco in Eurolega

Una amara sconfitta per la Virtus Bologna. Dopo aver condotto a lungo le operazioni, la squadra di Dusko Ivanovic si arrende al Monaco con il punteggio di 80-86 nel ventitreesimo turno di Eurolega, non trovando più sostegno nel tiro da tre punti che a lungo ha aiutato le Vu Nere e che l’aveva portata ad avere 21 punti di margine a inizio del secondo parziale. Non bastano i 14 punti di Alessandro Pajola con 4 assist e 3 recuperi, i 13 di Shengelia e gli 11 di Belinelli contro i monegaschi che nel finale hanno un Mike James extralusso da 24 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, oltre a un ottimo Matthew Strazel da 14 punti.

Il Monaco sembra poter mettere subito le mani sulla partita nei primi minuti, ma la Virtus risponde dall’arco: 3/3 con Grazulis, Belinelli (gioco da 4) e Pajola e i padroni di casa passano avanti sul 10-8. Si continua a colpire dall’arco con Tucker, ma l’affondo delle Vu nere è negli ultimi minuti con un altro tiro pesante dell’americano e il 3/3 dalla lunetta di Morgan per il 26-18 del primo quarto.

Stavolta è la squadra di Ivanovic a tentare la fuga: nei primi cinque minuti del secondo parziale le riesce qualsiasi cosa, Pajola e Shengelia allungano e Morgan con il 2+1 permette a Bologna di doppiare addirittura gli avversari sul 36-18. Il massimo vantaggio aumenta con un’altra tripla di Pajola per il +21 al 12′, poi si accende l’attacco di Monaco, che non trova sbocchi da dietro l’arco ma sfrutta soprattutto i lunghi. Ci pensa Strazel a rilanciare la squadra del Principato, seguito da Papagiannis; il canestro del greco significa un parziale di 14-4 per i monegaschi tra il 15′ e il 19′, rientrati definitivamente in gara per il 49-41 dell’intervallo lungo.

Gli attacchi però perdono progressivamente smalto. Bologna prova a rilanciare l’andatura, quattro punti di Tucker permettono alla Virtus di tornare sul +12 (53-41), ma Cornelie e Papagiannis fanno la voce grossa e imbastiscono un break di 7-0 che riporta definitivamente sotto il Monaco. Pajola e Cordinier provano a ricacciare indietro la squadra del Principato, ma zitta zitta la squadra di Spanoulis prende coraggio e con Diallo segna il -4, prima che i liberi di Diouf non chiudano il terzo quarto sul 62-56.

Si continua a segnare pochissimo, Bologna sembra gestire ma scherza troppo con il fuoco e Strazel e James riportano Monaco sotto di un solo possesso di margine al 34′ (66-63). Il sorpasso è nell’aria e arriva con i due liberi di Blossomgame, prima del libero di Belinelli che riscrive il pari a quota 68 al 36′. Poi l’ex San Antonio si fa perdonare con la tripla del vantaggio che costringe al time out Spanoulis. Bologna però pare aver esaurito le idee offensive, mentre James è letale con cinque punti in fila per il 71-73, il Beli risponde ancora dall’arco ma l’alley-oop di Papagiannis e il gioco da tre punti di Strazel siglano il +4 per il Monaco con meno di due minuti da giocare. Shengelia tiene viva la speranza con due liberi, ma è Papagiannis a punire definitivamente Bologna, che si riversa dall’altra parte con Tucker ma trovando l’opposizione di Blossomgame, che recapita la palla nelle mani di James che con due liberi chiude la sfida con 53” ancora da giocare.