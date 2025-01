Balzo pazzesco di Sonego nel ranking ATP. E ora può superare Berrettini e Cobolli…

Un balzo incredibile per Lorenzo Sonego nella classifica mondiale. Il torinese continua a sognare negli Australian Open 2025 e per la prima volta in carriera ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di un Major. Grazie all’affermazione in quattro set contro lo statunitense Leaner Tien, l’avventura nella terra dei canguri di Sonny prosegue e i riflessi nel ranking ATP sono decisamente lusinghieri.

Con questo risultato, Sonego si portato alla posizione n.35 virtuale, avendo così guadagnato ben 20 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento della graduatoria. Pertanto, Lorenzo è immediatamente alle spalle di Matteo Berrettini (n.33) e di Flavio Cobolli (n.34).

Nel caso in cui riuscisse a centrare l’accesso alla semifinale, si porterebbe a quota 1776 punti e sarebbe tranquillamente in top-30 (n.27 virtuale). Ci sarà da affrontare l’americano Ben Shelton nei quarti e non sarà affatto semplice ma Sonego, grazie al supporto del suo tecnico Fabio Colangelo e di tutto lo staff tecnico che lo accompagna, vorrà confermarsi ad altissimi livelli e regalarsi qualcosa che alcune settimane fa non era lontanamente immaginabile.

Di seguito le proiezioni del ranking di Lorenzo Sonego:

RANKING LORENZO SONEGO AUSTRALIAN OPEN

Ranking ufficiale lunedì 13 gennaio: 1026 punti, 55° posto.

Punti da scartare lunedì 27 gennaio: 50 (trentaduesimi Australian Open 2024).

Punti da incamerare lunedì 27 gennaio: al momento 400 (quarti di finale Australian Open 2025).

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1376 punti, 35° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1776 punti, 27° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2276 punti, 21° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 2976 punti, 13° posto virtuale.