Lorenzo Sonego: “Bisogna evolversi e io ho voglia di migliorarmi. Concentrato sul mio tennis”

Lorenzo Sonego si gode il momento, dopo aver tanto faticato. Sono stati mesi molto difficili per il piemontese, che lo scorso marzo ha deciso di interrompere il sodalizio tecnico con il suo storico allenatore Gipo Arbino e di farsi seguire da Fabio Colangelo. Un cambiamento importante di metodo e d’abitudini che Sonny ha impiegato un po’ a digerire, ma nella terra dei canguri si inizia a raccogliere.

A 30 anni, infatti, è arrivata la prima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam e farlo negli Australian Open 2025, all’inizio della stagione, non era parte dei programmi. Ne ha parlato Sonego in conferenza stampa: “Bisogna sempre evolversi, io mi sento giovane ed essendo uscito tardi ho tanta voglia di migliorarmi giorno dopo giorno. Ho fatto dei cambiamenti nell’ultimo anno, investendo sul mio tennis. Sono contento di aver ottenuto questi risultati anche un po’ inaspettati, perché il processo è ancora giovane“.

Sul proprio percorso agonistico, Lorenzo ha sottolineato: “Ognuno ha i propri tempi, io ho la mia storia. Imparo dai miei errori e dalle esperienze che vivo. Devo dire che la mia fortuna è che ho incontrato persone che mi hanno aiutato: il mio nuovo team, la mia ragazza e la mia famiglia. Tutti mi hanno supportato nella mia intenzione di uscire dalla zona di comfort. Non è stato semplice all’inizio e ammetto che c’era un po’ di ansia. Col lavoro mi sono abituato e ora mi sembra tutto più semplice“.

E in caso di vittoria nei quarti di finale, ci potrebbe essere un possibile incrocio con Jannik Sinner in semifinale: “Io ovviamente tifo per lui, sarebbe bello andare avanti insieme. Tuttavia, penso partita dopo partita e il prossimo sarà un match impegnativo contro Shelton. Lui ha già fatto una semifinale a New York. Ha quell’esperienza e quel livello. Lui è un tennista molto forte fisicamente ed è dotato di un gioco super aggressivo. Mi preparerò per affrontarlo al meglio“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini