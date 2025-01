Lorenzo Sonego continua a sognare! Doma l’astro nascente Tien e accede ai quarti degli Australian Open!

Splende l’azzurro nel cielo di Melbourne. Dopo Jannik Sinner anche Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2025. Un traguardo mai raggiunto in carriera in uno Slam dal tennista piemontese, che continua nella sua meravigliosa cavalcata a Melbourne. Sonego ha superato in quattro set con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-1 l’americano Learner Tien, numero 121 del mondo e grande sorpresa del torneo visto che proveniva dalle qualificazioni e giustiziere di Medvedev al secondo turno.

Poco meno di due ore e mezza di gioco per un Sonego davvero eccellente e che ha fatto valere la maggior esperienza contro giocatore dall’indubbio talento, ma comunque di 19 anni e che si trovava a vivere il suo primo ottavo Slam della carriera. Una prestazione di altissimo livello quella del piemontese, che ha concluso l’incontro con ben 20 ace e addirittura il 90% di punti vinti quando ha servito la prima. Sono stati ben 58 i vincenti da parte di Sonego contro i 21 dell’americano.

Sonego parte decisamente bene nel match, mentre Tien sembra sentire della pressione dell’incontro. La conseguenza è il break a zero del piemontese nel secondo game della partita, con l’americano che cede il servizio anche con un doppio fallo. Sonego tiene comodamente i successivi turni di battuta fino ad un lunghissimo nono game, proprio nel momento di chiudere il set. L’azzurro concede due palle break, ma riesce ad annullarle entrambe. Scampato il pericolo, il numero 55 del mondo riesce finalmente a chiudere sul 6-3 alla quinta palla set sull’errore di dritto dell’americano.

Anche l’avvio del secondo set è tutto dalla parte dell’azzurro. Tien regala completamente il break nel terzo gioco, commettendo addirittura tre doppi falli. Sonego ringrazia e allunga nel match sul 3-1 e poi 4-2. Nel settimo gioco il piemontese si procura un’altra palla break e la sfrutta immediatamente, complice la volée sbagliata da Tien, che chiede poi anche l’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia destra già fasciata. Sonego non si scompone e si prende il secondo set per 6-2.

Sonego ha l’unico momento di flessione del suo match ad inizio terzo set, subendo il break nel secondo game. Tien scappa sul 3-0, vincendo dodici dei tredici punti giocati. Nel quinto gioco, però, Sonego ha la possibilità di recuperare il break di svantaggio, ma sulle tre occasioni avute solo sulla prima il piemontese può recriminare. Tien non concede più nulla e si prende il set per 6-3, riaprendo il match.

Nonostante il set perso, Sonego ricomincia nel quarto come aveva fatto nei primi due parziali. Il piemontese è subito aggressivo in risposta e si prende il break nel secondo game con un fantastico dritto vincente che lascia impietrito l’americano. Tien rischia di crollare nel quarto gioco, ma annulla due palle break. Nel sesto game, però, l’americano non può nulla e subisce un altro break da parte di un Sonego lanciatissimo. L’azzurro scappa via definitivamente e chiude sul 6-1, festeggiando i primi quarti Slam della carriera.

Per provare a raggiungere la semifinale ora Sonego se la dovrà vedere con il vincente del match tra l’americano Ben Shelton ed il veterano francese Gael Monfils. In ogni caso una partita assolutamente da giocare e dal pronostico non certamente chiuso. Un’occasione dunque per un Sonego che vuole continuare a sognare.