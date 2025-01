Australian Open, Swiatek spazza via anche Navarro ed è in semifinale: per lei c’è Keys

La parte bassa del tabellone femminile si uniforma a quella alta nel torneo femminile degli Australian Open. Ci sono somiglianze nelle due semifinali: così come Aryna Sabalenka e Paula Badosa, anche nella zona inferiore si incroceranno una delle grandi favorite del torneo e una outsider di livello, le due partecipanti alla ‘recita’ di domani saranno Iga Swiatek e Madison Keys.

La polacca, ormai rinfrancata dalla decisione della WADA che ha deciso di chiudere l’indagine doping sul suo conto, continua la striscia di successi facili a Melbourne Park. Ennesima prova di forza contro Emma Navarro, che raccoglie soltanto tre game in tutto senza mai riuscire ad essere in partita, Swiatek torna così in semifinale nello Slam oceanico e virtualmente al numero 1 del ranking.

Più combattuta invece il match dell’americana, che ha interrotto il sogno di Elina Svitolina di scendere in campo per la quarta volta in carriera in una semifinale Slam, a un anno e mezzo da quella di Wimbledon. Keys, impostasi in rimonta grazie al massiccio utilizzo del servizio slice, conferma invece il suo feeling con il cemento oceanico, per lei è la terza semifinale in questo impianto dopo quelle del 2015 e del 2022.

Swiatek e Keys si affronteranno per la sesta volta in carriera, la prima volta in uno Slam. Il bilancio è attualmente a favore della numero 2 al mondo, con quattro vittorie tra Roma (due volte), Indian Wells e Madrid; l’unico successo della statunitense risale al torneo di Cincinnati 2002 con il punteggio di 6-3 6-4.

AUSTRALIAN OPEN, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 22 GENNAIO

M. Keys b. E. Svitolina 3-6 6-3 6-4

I. Swiatek b. E. Navarro 6-1 6-2