Australian Open, Sabalenka sconfigge la paura e batte Pavlyuchenkova: è semifinale con Badosa

Pronostico rispettato, ma con che fatica. Aryna Sabalenka è in semifinale agli Australian Open 2025: vittoria sofferta contro Anastasia Pavlyuchenkova, numero 27 del seeding, che ha reso la vita difficile alla bielorussa dal secondo set in poi, con la prima della classe capace di uscire dal momento difficile al servizio. 6-2 2-6 6-3 in quasi due ore e diciannovesima partita di fila vinta a Melbourne Park: ora per lei Paula Badosa.

Il bilancio fino ad oggi era favorevole alla russa, ma l’ultimo scontro risaliva ad oltre tre anni e mezzo fa, al Roland Garros 2021, con Sabalenka già forte, ma meno solida di oggi, che impiega quattro giochi a mettere in chiaro le cose con il suo tennis pesante da contrastare: break immediato e fuga in pochi minuti, tanto da salire sul 4-1 e chiudere la frazione strappando di nuovo il servizio alla sua avversaria.

La quale, però, non vuole lasciare niente di intentato e prova a dare tutto quel che ha contro Sabalenka, fino a lì inscalfibile: riesce a mettere i granellini negli ingranaggi della numero 1 al mondo nel terzo gioco, con la bielorussa che non chiude un game già vinto sul 40-0, e tre errori, di cui due di dritto, la riportano a giocarsi il game con Pavlyuchenkova che ne approfitta. Così la numero 1 al mondo torna alle vecchie abitudini, diventando attaccabile alla battuta: perde altre due volte il servizio e la russa porta il match inesorabilmente al terzo, nonostante un break subito nel sesto game.

Pavlyuchenkova inizia a tirare tutto, tre righe spazzolate ed arrivano due palle break. Sabalenka cancella la prima, ma poi sbaglia un rovescio comodissimo e la numero 27 del seeding passa in testa. Tra alti e bassi, la numero 1 al mondo resiste: i primi quattro giochi sono ricchi di break da una parte e dall’altra, ma la bielorussa appare più certa dei propri mezzi. Nell’ottavo game torna la profondità dei colpi, incartando la russa: rovescio laser e 5-3 incamerato, chiudendo poi i conti con un servizio vincente.

Tanta fatica con la seconda, con il 43% di conversione (10/23), ma Pavlyuchenkova riesce a fare ancora peggio, con il suo 11/30 (2/10 nel terzo set) e cinque doppi falli: contro Badosa, in palla, servirà una prestazione migliore per Aryna Sabalenka. Da vera numero 1.