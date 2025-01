Australian Open, Aryna Sabalenka padrona e Coco Gauff in rimonta ai quarti di finale

Il torneo femminile degli Australian Open ha le sue prime quattro partecipanti ai quarti di finale. Quattro partite nella notte che hanno perlopiù rispettato i pronostici: ci si attendeva una prova di forza di Aryna Sabalenka ed è arrivata, con la numero 1 del mondo che conquista la diciottesima vittoria in fila a Melbourne Park spazzando via Mirra Andreeva. Le basta poco più di un’ora per firmare il 6-1 6-2 finale alla numero 14 del seeding e proseguire la sua corsa.

Per lei ci sarà Anastasia Pavlyuchenkova: la russa era attesa alla sfida più incerta del lotto contro Donna Vekic, ma dopo un primo set combattuto ha messo le marce alte surclassando la croata, conquistando così per la quarta volta in carriera un posto tra le migliori otto dello Slam che apre la stagione.

Più grattacapi del previsto invece per Coco Gauff, attesa da una sfida comunque insidiosa con Belinda Bencic. La svizzera ha difatti sorpreso l’americana portandosi a casa il primo set, ma le energie sono finite improvvisamente, con la numero 3 al mondo che ha poi dominato dal secondo set in poi lasciando le briciole alla sua avversaria, che può essere comunque soddisfatta del suo rendimento.

Per l’atleta a stelle e strisce ci sarà Paula Badosa: l’iberica raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale in Australia superando Olga Danilovic, apparsa legata nel primo set ma che ha dato battaglia nel secondo, fallendo però l’opportunità di mandare la sfida alla frazione decisiva. Partita da segnarsi con molta attenzione.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 19 GENNAIO

A. Sabalenka b. M. Andreeva 6-1 6-2

C. Gauff b. B. Bencic 5-7 6-2 6-1

A. Pavlyuchenkova b. D. Vekic 7-6 6-0

P. Badosa b. O. Danilovic 6-1 7-6