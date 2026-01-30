Tennis
Carlos Alcaraz implacabile: al quinto set ha vinto il 93,75% delle volte!
Carlos Alcaraz ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev con lo score di 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5 nella prima semifinale degli Australian Open 2026 di tennis: lo spagnolo prosegue così nel suo trend estremamente positivo nei match risolti al quinto set.
L’iberico, infatti, in carriera, ha disputato 16 incontri che sono andati al quinto set, e ne ha vinti 15, per il 93.75% di successi, trovandosi in striscia positiva, considerando anche la vittoria odierna, da 12 match: l’unica sconfitta di Alcaraz risale ai sedicesimi degli Australian Open 2022, quando a batterlo fu Matteo Berrettini.
Alcaraz ha battuto al quinto set per tre volte Sinner (quarti US Open 2022, semifinale Roland Garros 2024 e finale Roland Garros 2025), mentre questa è la seconda affermazione contro Zverev (l’altra risale alla finale del Roland Garros 2024).
Due anche le vittorie alla frazione decisiva negli Slam contro lo statunitense Frances Tiafoe, sconfitto nella semifinale degli US Open 2022 e nei sedicesimi di Wimbledon 2024. Gli altri 8 tennisti battuti al 5° set sono: Fabio Fognini, Novak Djokovic, Marin Cilic, Jan Lennard Struff, Albert Ramos, Peter Gojowczyk, Stefanos Tsitsipas e Yasutaka Uchiyama.
MATCH AL QUINTO SET DI CARLOS ALCARAZ (15-1)
2026 Australian Open Hard SF 1 3 (1)Alcaraz d. (3)Alexander Zverev [GER] 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5
2025 Wimbledon Grass R128 2 138 (2)Alcaraz d. Fabio Fognini [ITA] 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1
2025 Roland Garros Clay F 2 1 (2)Alcaraz d. (1)Jannik Sinner [ITA] 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(2)
2024 Wimbledon Grass R32 3 29 (3)Alcaraz d. (29)Frances Tiafoe [USA] 5-7 6-2 4-6 7-6(2) 6-2
2024 Roland Garros Clay F 3 4 (3)Alcaraz d. (4)Alexander Zverev [GER] 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2
2024 Roland Garros Clay SF 3 2 (3)Alcaraz d. (2)Jannik Sinner [ITA] 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3
2023 Wimbledon Grass F 1 2 (1)Alcaraz d. (2)Novak Djokovic [SRB] 1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4
2022 US Open Hard SF 4 26 (3)Alcaraz d. (22)Frances Tiafoe [USA] 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(5) 6-3
2022 US Open Hard QF 4 13 (3)Alcaraz d. (11)Jannik Sinner [ITA] 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3
2022 US Open Hard R16 4 17 (3)Alcaraz d. (15)Marin Cilic [CRO] 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3
2022 Wimbledon Grass R128 7 155 (5)Alcaraz d. Jan Lennard Struff [GER] 4-6 7-5 4-6 7-6(3) 6-4
2022 Roland Garros Clay R64 6 44 (6)Alcaraz d. Albert Ramos [ESP] 6-1 6-7(7) 5-7 7-6(2) 6-4
2022 Australian Open Hard R32 31 7 (7)Matteo Berrettini [ITA] d. (31)Alcaraz 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(5)
2021 US Open Hard R16 55 141 Alcaraz d. (Q)Peter Gojowczyk [GER] 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0
2021 US Open Hard R32 55 3 Alcaraz d. (3)Stefanos Tsitsipas [GRE] 6-3 4-6 7-6(2) 0-6 7-6(5)
2021 Wimbledon Grass R128 75 116 (WC)Alcaraz d. (LL)Yasutaka Uchiyama [JPN] 6-3 6-7(4) 6-2 3-6 6-3