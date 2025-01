Sonego-Tien, orario Australian Open: dove vederlo in tv e streaming

Domani, lunedì 20 gennaio, Lorenzo Sonego sarà nuovamente tra i protagonisti degli Australian Open 2025. Sul campo della John Cain Arena il piemontese vorrà dar seguito alla propria avventura a Melbourne, affrontando negli ottavi di finale il qualificato americano, Learner Tien, tra le sorprese di questo Major e tennista di grandi prospettive.

Il giocatore allenato da Fabio Colangelo ha stupito anch’egli nel suo percorso, viste le affermazioni contro il brasiliano Joao Fonseca e l’ungherese Fabian Marozsan. Contro Tien sarà richiesta, molto probabilmente, una prestazione ancor migliore dal punto di vista tecnico.

Lo statunitense è un mancino, in grado di dare alla palla delle rotazioni che possono dare non poco fastidio a un tennista come Sonny, solito giocare il dritto a sventaglio da sinistra e a concedere non poco campo sul lato destro. Vedremo se questo rappresenterà davvero un problema nel corso del match.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Lorenzo Sonego e Learner Tien, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2025, andrà in scena sul campo della John Cain Arena e sarà la terza dello schedule, prevista non prima delle 04.30 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

SONEGO-TIEN AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 20 gennaio

John Cain Arena – Inizio dalle 01.00 italiane

1. Match da stabilire

2. Match da stabilire

Non prima delle 04.30 italiane

3. L. Sonego vs (Q) L. Tien

Non prima delle 06.30 italiane

4. (8) E. Navarro vs (9) D. Kasatkina

PROGRAMMA SONEGO-TIEN AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport