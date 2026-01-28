Seguici su
Jannik Sinner pensa alla semifinale con Djokovic: “Questi sono i momenti per i quali ti alleni”

Ben Shelton e Jannik Sinner / LaPresse

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Ben Shelton in due ore e 23 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-4 6-4 ed ha staccato il pass per le semifinali degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro nella consueta intervista di rito in campo ha analizzato il match ed ha presentato il prossimo impegno.

L’analisi del match: “È davvero difficile giocare contro Ben Shelton. Sento che sta migliorando tantissimo anno dopo anno. Soprattutto dopo la off-season non sai mai come certi giocatori giocheranno contro di te, perché cambiano molte cose. Sono molto felice della prestazione di oggi“.

La risposta dell’azzurro è stata l’arma vincente: “Non sempre la potenza è solo la cosa che conta, certe volte serve al corpo ed è un po’ più facile arrivare sulla palla. Comunque il suo è un servizio diverso dagli altri, rispondere a Ben è una delle sfide più difficili. Anche sulla seconda ha molto spin, giocando la sera la palla rimbalza meno alta e questo un po’ mi aiuta“.

In semifinale, venerdì 30, l’azzurro dovrà affrontare il serbo Novak Djokovic: “Questi sono i momenti per i quali ti alleni, per batterlo devi essere al meglio. Siamo fortunati ad avere Novak qui, che gioca un tennis incredibile alla sua età“.

