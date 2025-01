Australian Open 2025, Swiatek domina e avrà Navarro ai quarti. Keys e Svitolina sognano ancora

Si completa il tabellone femminile dell’Australian Open con le giocatrici che accedono ai quarti di finale nella parte inferiore. E ovviamente c’è Iga Swiatek: altro dominio per la polacca, che trita anche la tedesca Eva Lys lasciandole solo un gioco. Basti pensare che la numero 2 al mondo, dopo il debutto un po’ più lavorato con Katarina Siniakova (6-3 6-4) ha perso soltanto quattro game: irreale.

La ‘fortunata’ ad affrontarla ai quarti sarà Emma Navarro: la giocatrice americana è stata protagonista della partita più combattuta del lotto, imponendosi 7-5 al terzo set con la russa Daria Kasatkina. Per la numero 8 del seeding è la prima volta ai quarti di finale nello Slam oceanico e non vuole fermarsi qui, ma con questa Swiatek è davvero dura.

Continua invece la favola di Elina Svitolina, che torna tra le migliori otto in Australia a distanza di sei anni, quando era una top 10 conclamata toccando anche il suo best ranking al terzo posto mondiale: Veronika Kudermetova sconfitta 6-4 6-1 e ‘vendicato’ il ritiro di Gael Monfils che arriverà qualche ora dopo con Ben Shelton.

A contenderle un posto in semifinale sarà Madison Keys: la statunitense si prende un altro scalpo pesante in Elena Rybakina, che arrivava con i favori del pronostico ma si è progressivamente sgonfiata fino al ko dopo quasi due ore, frutto anche di ben 38 errori non forzati.

AUSTRALIAN OPEN 2025, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 20 GENNAIO

E. Svitolina b. V. Kudermetova 6-4 6-1

M. Keys b. E. Rybakina 6-3 1-6 6-3

E. Navarro b. D. Kasatkina 6-4 5-7 7-5

I. Swiatek b. E. Lys 6-0 6-1