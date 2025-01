Australian Open 2025: il programma di domani (21 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Seconda settimana degli Australian Open che entra ufficialmente nel vivo: ci sono i quarti di finale che prendono il via dalle parti della Rod Laver Arena per quel che riguarda i tornei di singolare. E con sfide che non possono lasciare indifferenti.

Nella sessione diurna evidente l’implicazione del fuso orario sulla gestione dei match, visto che Gauff-Badosa e Paul-Zverev capitano nelle fasce orarie più amiche rispetto agli States. Il confronto femminile è interessante per capire dov’è Badosa nella propria risalita, quello maschile perché Paul ha sempre vinto con Zverev finora. In serale Sabalenka-Pavlyuchenkova, con la russa che è avanti nei precedenti con la bielorussa, e poi Djokovic-Alcaraz, inevitabilmente il “blockbuster” della serata di Melbourne. In scena anche il quarto di doppio con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro il duo portoghese composto da Nuno Borges e Francisco Cabral.

Di seguito il calendario completo della decima giornata degli Australian Open 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su discovery+ (tutti i campi), SkyGo e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 21 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Gauff (USA) [3]-Badosa (ESP) [11] – Quarti donne

Non prima delle ore 4:00 Paul (USA) [12]-Zverev (GER) [2] – Quarti uomini

Sessione notturna

Ore 9:00 Sabalenka [1]-Pavlyuchenkova [27] – Quarti donne

A seguire Djokovic (SRB) [7]-Alcaraz (ESP) [3] – Quarti uomini

Margaret Court Arena

Ore 1:00 Kato (JPN)/Zarazua (MEX)-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2] – Quarti doppio donne

Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)-Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [3] – Quarti doppio donne

Dellacqua (AUS)/Stosur (AUS)-Hantuchova (SVK)/Petkovic (GER) – Legends Cup doppio donne

Muhammad (AUS)/Molteni (ARG) [8]-Routliffe (NZL)/Venus (NZL) [2] – Quarti doppio misto

Da definire-Birrell (AUS)/Smith (AUS) [WC] – Quarti doppio misto

Kia Arena

Ore 1:00 Hewitt (AUS)/Rafter (AUS)-Blake (USA)/Haas (GER) – Legends Cup doppio uomini

Non prima delle ore 2:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [3]-Borges (POR)/Cabral (POR) – Quarti doppio uomini

Non prima delle ore 4:00 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Goransson (SWE)/Verbeek (NED) – Quarti doppio uomini

Nicholls (GBR)/Patten (GBR)-Da definire – Quarti doppio misto

Da definire-Zhang (CHN)/Bopanna (IND) – Quarti doppio misto

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: discovery+, SkyGo (per Eurosport 1 e 2), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)